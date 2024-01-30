Владельца бренда "Олейна" отпустили после задержания в центре Москвы

Карена Ванецяна освободили после установления личности

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Собственник компании, производящей масло "Олейна" в РФ, Карен Ванецян отпущен на свободу после задержания в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ванецян после установления личности был отпущен на свободу", - сказал собеседник агентства. Со своей стороны адвокаты бизнесмена также подтвердили данную информацию. "Карен Ванецян на свободе", - сказано в заявлении защитников в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Адвокаты добавили, что Ванецян не был в Армении с 14 сентября 2021 года, он занимается крупной предпринимательской деятельностью в нескольких странах, включая Россию. "Обвинения, содержащиеся в постановлении прокурора от 1 ноября 2023 года об инициировании публичного уголовного преследования в отношении Карена Ванецяна касаются отмывания денег, но это лишь версия прокуратуры и следственного органа", - говорится в заявлении. По мнению защитников, решение о заочном аресте Ванецяна принято в Армении с множеством процессуальных нарушений. В настоящее время оно обжаловано в Кассационном суде и не вступило в законную силу.

Ранее в правоохранительных службах ТАСС сообщили, что объявленный в розыск в Армении по статье об отмывании денег с использованием должностных полномочий Карен Ванецян задержан на Новом Арбате.