На северо-западе Москвы загорелась квартира в жилом доме

В ходе тушения возгорания спасли шесть человек

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, спасены шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пожар произошел в квартире жилого дома по адресу: Планерная улица, 22, корпус 1. Его площадь составила 40 кв. м. Шесть человек в ходе тушения спасены. Обращений в скорую на данный момент не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка.

Согласно данным из открытых источников, дом панельный, 12-этажный, построен в 1975 году.