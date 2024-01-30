Спасательное судно прибыло к застрявшему во льдах танкеру в Охотском море для проводки

Команда застрявшего танкера в профсоюз за помощью не обращалась

ТАСС, 30 января. Спасательное судно "Берингов пролив" прибыло к месту в Охотском море, где оказался зажат в дрейфующих льдах танкер "Остров Сахалин", сообщил ТАСС начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

"Ситуация с танкером пока существенно не поменялась. К нему подошел спасатель "Берингов пролив", который должен заняться ледовой проводкой судна", - рассказал Корженко.

В Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) ТАСС сообщили, что команда застрявшего танкера в профсоюз за помощью не обращалась.

Танкер "Остров Сахалин" (порт приписки Находка) под флагом РФ оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от японского северного острова Хоккайдо. По информации агентства Kyodo, танкер сообщил о своей проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии направила к российскому танкеру спасательный ледокол, однако до наступления темноты высвободить судно не удалось.