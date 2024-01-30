В Сахалинской области пресекли попытку контрабанды из Японии на 1 млн рублей

На борту судна заграничного следования была обнаружена незадекларированная алкогольная и табачная продукция

ТАСС, 30 января. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли попытку незаконного ввоза в Россию алкогольной и табачной продукции на сумму более 1 млн рублей из Японии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УСФБ РФ по Сахалинской области.

"На судне заграничного следования, прибывшего в порт Корсаков из порта Отару (Япония), в специальном оборудованном тайнике обнаружены незадекларированные установленным таможенным законодательством Российской Федерации и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция", - сообщает ведомство.

По факту ввоза алкогольной продукции и табачных изделий возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции (или) табачных изделий". Общая стоимость изъятой продукции составила более 1 млн рублей.