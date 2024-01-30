На Фиджи обвинили 13 человек в контрабанде 4 тонн метамфетамина

По оценке полиции, стоимость партии превышает $889,3 млн

СИДНЕЙ, 30 января. /ТАСС/. Органы правопорядка Фиджи предъявили 13 мужчинам обвинения в контрабанде крупной партии метамфетамина. Об этом сообщило управление полиции республики.

По данным ведомства, обвинения были предъявлены после конфискации более четырех тонн метамфетамина 15 января в одном из пустующих домов на западном побережье главного острова архипелага Вити-Леву. "13 человек обвиняют в незаконном ввозе и хранении запрещенных веществ и использовании имущества, полученного от незаконной деятельности, связанной с торговлей наркотиками", - говорится в сообщении. По оценке полиции, стоимость партии превышает 2 млрд фиджийских долларов ($889,3 млн).

В ходе расследования, проведенного совместно с австралийскими правоохранительными органами, установлено, что "метамфетамин предназначался для других стран, Фиджи правонарушители использовали только в качестве транзитного пункта". "Наркотики были доставлены на территорию Фиджи в конце декабря на барже, а позднее их мелкими партиями должны были отправить дальше", - указала полиция.

Как ожидается, обвиняемые, отпущенные на свободу под залог, предстанут перед судом 2 февраля. Расследование в отношении международного синдиката, который стоит за контрабандой партии наркотиков, будет продолжено.