В Тульской области потушили пожар в бывшем общежитии

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ТУЛА, 30 января. /ТАСС/. Возгорание, возникшее в бывшем общежитии в городе Ясногорске Тульской области, ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Тульской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в жилом доме", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что возгорание было локализовано на площади 800 кв. м, открытое горение ликвидировано.

Вечером в понедельник произошло возгорание квартиры на четвертом этаже бывшего общежития, в котором все жилые помещения приватизированы и используются для проживания. Затем огонь распространился на кровлю. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей, в пункте временного размещения расположились 6 жильцов, остальные отправились к родным. По факту пожара прокуратура Ясногорского района организовала проверку. Муниципальные власти сообщили, что жителям окажут всю необходимую помощь, тем, кто не сможет вернуться в свои квартиры после ликвидации пожара, будет предоставлено жилье из маневренного фонда.