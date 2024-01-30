Задержанную в Аргентине россиянку подозревают в хищении 150 млн рублей

Потерпевшими по уголовному делу признали более 30 жителей Алтайского края

БАРНАУЛ, 30 января. /ТАСС/. Задержанная в Аргентине Людмила Авдюхина из Барнаула подозревается в хищении порядка 150 млн рублей у жителей Алтайского края, на первоначальном этапе было известно о похищении 50 млн. Следователи уже направили необходимый пакет документов для экстрадиции подозреваемой, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по краю.

"На первоначальном этапе было известно о хищении 50 млн рублей, которые граждане передали в агентство [недвижимости] и заключили договоры хранения. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные факты противоправной деятельности управляющей - она самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн рублей, которые впоследствии похитила. <…> Общая сумма похищенного - порядка 150 миллионов рублей. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 жителей Алтайского края", - сообщили агентству в ведомстве, отметив, что деньги подозреваемая брала наличными.

Авдюхина, ранее объявленная в международный розыск, была задержана в Аргентине в январе 2024 года. Как уточнили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю, следователи уже направили необходимый пакет документов для возможной дальнейшей ее экстрадиции на территорию Российской Федерации.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным выписки из ЕГРЮЛ, Авдюхина занимала должность управляющей в агентстве недвижимости "Жилфонд Барнаул".