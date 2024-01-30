В Туве суд обязал закрыть детское модельное агентство из-за многочисленных нарушений

Установлено, что в помещении отсутствует пожарная сигнализация, план эвакуации, а также собственником не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций

ТАСС, 30 января. Кызылский городской суд в Туве по требованию прокуратуры обязал закрыть детское модельное агентство, где занималось более 200 детей, из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.

"По требованию прокурора города Кызыла в связи с грубыми нарушениями противопожарного законодательства суд обязал руководителя детского модельного агентства прекратить свою деятельность. <…> Решением Кызылского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в модельном агентстве занималось более 200 детей."Установлено, что репетиции юных моделей проходят в жилом помещении. Само здание расположено на земельном участке, на котором возможно размещение только жилого дома. В помещении нет ни пожарной сигнализации, ни плана эвакуации, ни ответственного за пожарную безопасность. Собственником не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций и многое другое. В таких условиях нахождение детей небезопасно, небольшой источник огня может стать причиной большой трагедии",- пояснили в ведомстве.