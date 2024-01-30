В Приморье произошел пожар на мусорном полигоне

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Возгорание произошло на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Уссурийске, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

"Возгорание на полигоне ТКО на улице Минеральной зафиксировано сегодня, 30 января, в 4:00 (21:00 мск). Для ликвидации открытого горения привлекались сотрудники МЧС и спасательная техника. В настоящее время площадь возгорания составляет 300 кв. м. На месте работает тяжелая муниципальная техника. Очаг возгорания засыпается грунтом", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что полигон ТКО работает в обычном режиме, принимает мусор.