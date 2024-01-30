Средства ПВО уничтожили и перехватили 21 БПЛА над Крымом и четырьмя областями

Атаки затронули также Белгородскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую области

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили в воздухе и перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)", - отметили там.