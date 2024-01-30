В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло третье землетрясение

Его магнитуда составила 3,6

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Третье на сегодняшний день землетрясение в уезде Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР произошло в 11:52 по пекинскому времени (06:52 мск). Об этом сообщает на своем сайте Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

Эпицентр толчка магнитудой 3,6 находился в точке с координатами 41,09 градуса северной широты и 78,58 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 14 км.

Первое землетрясение - магнитудой 5,7 - произошло в том же уезде в 06:27 по пекинскому времени (01:27 мск), очагом был на глубине 10 км, эпицентр находился в точке с координатами 41,15 градуса северной широты и 78,67 градуса восточной долготы. Второй толчок был зафиксирован на небольшом удалении в 09:44 по пекинскому времени (04:44 мск), его магнитуда составила 3,9.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.