В Забайкалье военнослужащего приговорили к шести годам за уклонение от службы

Он не явился в воинскую часть после окончания лечения

ЧИТА, 30 января. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии за уклонение от службы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 7 марта 2023 года после окончания лечения не явился на службу в воинскую часть. <...> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали 18 августа сотрудники военной полиции.