В Челябинской области члена преступной группы осудили по делу о сбыте 6,5 кг героина

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал участника этнической преступной группы виновным в покушении на сбыт свыше 6,5 кг героина и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Красноармейский районный суд признал гражданина Республики Азербайджан виновным по ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте 2023 года в Красноармейском районе - был пресечен канал распространения наркотиков в особо крупном размере. У наркодилера было обнаружено и изъято более 6,5 кг героина.