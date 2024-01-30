В Туве осудили жителя, виновного в заражении пяти человек сибирской язвой

Его приговорили к 11 месяцам ограничения свободы

ТАСС, 30 января. Барун-Хемчикский районный суд приговорил жителя Тувы, по вине которого пять человек заразилась сибирской язвой, к 11 месяцам ограничения свободы. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.

"Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 11 месяцев", - сообщили в прокуратуре.

Согласно приговору, мужчина не должен покидать место своего жительства, он обязан отмечаться в надзорных органах.

Летом 2023 года в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы произошла вспышка сибирской язвы. Как было установлено, на чабанской стоянке местный житель забил лошадь с признаками инфекции, чтобы продавать мясо без получения ветеринарных сопроводительных документов. Вскоре после употребления в пищу зараженной конины пять человек поступили в больницу с диагнозом "сибирская язва". В районе был объявлен режим ЧС.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.