На предприятии в Киевской области произошел пожар после взрывов

Его оперативно потушили, сообщили в военной администрации региона

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар произошел после взрывов на одном из предприятий, расположенных в Киевской области. Об этом сообщила военная администрация региона.

"На территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Отмечается, что пожар был оперативно потушен. Не уточняется, какое конкретно предприятие получило повреждения.

Ранее на большей части территории Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена, а затем отменена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.