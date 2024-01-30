На юго-западе Азербайджана грузовик упал с моста на железную дорогу

Как сообщило информагентство APA, погибли три человека

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Бейлаганском районе на юго-западе Азербайджана. Об этом сообщило информационное агентство APA.

По его данным, ДТП произошло на мосту, расположенном на автомагистрали Имишли - Бейлаган. После столкновения грузовой автомобиль марки "Камаз" упал с моста на железнодорожную линию Баку - Горадиз. Погибли водители обоих транспортных средств и пассажир легкового автомобиля.

Как сообщает агентство, из-за аварии остановлено движение по железной дороге, ведутся работы для того, чтобы убрать грузовик с пути. Начато расследование.