СК возбудит дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В СМИ ранее появилась информация, что мужчина опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - отметили в СК.

Накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его. По информации местных жителей, гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.