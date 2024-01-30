В Ярославле в ДТП пострадали пять человек

Из них двоих госпитализировали

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Автомобиль Lada врезался в столб электроосвещения в Ярославле, травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Lada, произвел наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять человек: пассажиры автомобиля Lada - молодые люди 2004 и 2007 годов рождения - госпитализированы, водителю и двум пассажирам 2005 и 2007 годов рождения назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло ночью на Московском проспекте в Ярославле. По факту происшествия проводится проверка.