Адвокаты обжаловали приговор экс-прокурора Новосибирской области

Владимира Фалилеева ранее осудили на девять лет колонии строгого режима

БАРНАУЛ, 30 января. /ТАСС/. Защита подала апелляционную жалобу на приговор экс-прокурору Новосибирской области и Забайкалья Владимиру Фалилееву, осужденному на девять лет колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденного Антонина Бартенева.

"Сегодня подала [апелляцию]. Просим оправдать", - сказала она.

Ранее Ленинский районный суд Барнаула приговорил Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 5,786 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, предполагающих выполнение исполнительных функций, на срок пять лет.

Экс-прокурора также лишили чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры РФ. Суд постановил конфисковать у экс-прокурора денежные средства в размере более 2 млн рублей, а также обратить в имущество государства земельный участок площадью 800 кв. м, находящийся в Улан-Удэ, и ряд других объектов собственности.

Судебный процесс над экс-прокурором начался в октябре. Согласно данным, представленным органами предварительного следствия, Фалилеев обвиняется в получении взятки в размере около 11 млн рублей за покровительство в интересах известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Сам Фалилеев в суде вину не признал.

Фалилеев стал прокурором Новосибирской области в мае 2015 года. В 2018-м он был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей многочисленные нарушения в работе регионального надзорного ведомства. В феврале 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников крупного торгового центра "Восток", расположенного на окраине Новосибирска, куда после закрытия крупнейшего в Сибири Гусинобродского рынка в 2015 году переместились многие продавцы. Как сообщали в правоохранительных органах, экс-прокурор и его заместитель получали взятки за покровительство и уход от проверок.