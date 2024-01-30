В ЛНР рассказали о состоянии пострадавшего при ударе со стороны ВСУ ребенка

Девочка находится в тяжелом состоянии, отметила глава Минздрава региона Наталья Пащенко

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Одна из несовершеннолетних девочек, получивших 29 января ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Новодружеске, относящегося к Лисичанску, в крайне тяжелом состоянии. Как сообщила в Telegram-канале глава Минздрава Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко, ребенку проводится искусственная вентиляция легких.

"Одна из девочек, младшая из сестер, пострадавшая в результате вчерашнего обстрела ВСУ в Новодружеске, находится в крайне тяжелом состоянии. Ребенку проводится искусственная вентиляции легких. Девочка пережила тяжелую ночь, медики Луганской республиканской детской клинической больницы сделали все для стабилизации ее состояния. О положительной динамике пока говорить рано. Ребенок в крайне тяжелом состоянии", - написала она.

Пащенко рассказала, что вторая пострадавшая девочка находится в состоянии средней тяжести, ее перевели в реанимацию для круглосуточного интенсивного наблюдения. По словам главы ведомства, медики республики "пытаются спасти ногу девочки, поврежденную от разрыва снаряда".