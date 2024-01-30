30 января, 08:35,
обновлено 30 января, 08:38

Источник: данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

По словам собеседника из силовых структур, анализ продолжается

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Данные бортовых самописцев самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на него. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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"Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что анализ данных черных ящиков продолжается. "Эта работа близится к завершению. Спешки никакой тут нет", - отметил представитель силовых структур. 

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