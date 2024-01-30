Лавров заявил, что Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76

Министр иностранных дел отметил, что Москва не закрывает расследование ситуации от тех, кто хочет знать правду

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил над Белгородской областью Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Глава МИД РФ напомнил, как украинское руководство отреагировало на эту новость. "Сначала ура-патриоты в Верховной раде Украины, в правительственных структурах выложили в сеть торжественные записи: "Украина в очередной раз победила российских агрессоров". А как только стало известно, что самолет вез 65 украинских военнослужащих из плена для возвращения на родину, тут же тональность изменилась и все в один голос стали говорить, что это российская провокация", - продолжил он.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не закрывает расследование этой ситуации от тех, кто хочет знать правду о произошедшем. "[Владимир] Зеленский, который у них там [на Украине] называется президентом, потребовал международного расследования. И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду", - отметил глава российского дипведомства.

"Зеленский, повторю еще раз, призвал провести международное расследование. Где его хозяева? Они хоть как-то откликнулись на этот призыв? Нет. Знаете почему? Потому что они вообще не любят международных расследований", - резюмировал Лавров.