Экс-кандидату в губернаторы Красноярского края продлили арест до 30 марта

По версии следствия, Александр Глисков угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия и получил от него взятку в особом крупном размере

КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска продлил до 30 марта 2024 года арест экс-кандидату в губернаторы Красноярского края, руководителю фракции ЛДПР в Заксобрании региона Александру Глискову по делу о получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова <...> до 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Глисков был арестован в ноябре 2023 года. По версии следствия, с декабря 2016 по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать. Глисков вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "Крайдэо" и также находящегося под следствием.

Глисков в 2008-2016 годах являлся депутатом горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года Глисков - депутат законодательного собрания края, в сентябре 2023 года баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Он набрал на выборах 11,32% голосов и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.