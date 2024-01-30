В Новосибирске отказали в УДО бизнесмену, похитившему 152 млн рублей из бюджета региона

Юрия Белорыбца ранее приговорили к 6,5 года

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Первомайский суд Новосибирска не удовлетворил ходатайство защиты ранее осужденного за хищение 152,8 млн рублей при строительстве инфраструктуры промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области Юрия Белорыбца и отказал ему в условно-досрочном освобождении. Отказано в УДО было из-за отсутствия заработка в колонии, средства с которого должны идти на погашение ущерба, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Адвокатом в Первомайский районный суд Новосибирска было направлено ходатайство об условно-досрочном освобождении Белорыбца Ю. Н. 30 января оно было рассмотрено. Администрация колонии представила суду сведения о том, что Белорыбец не работает, потому что не обращался с соответствующим заявлением, проходит обучение по специальности "электрик". Белорыбец направил суду пояснения о том, что он не погашает ущерб в связи с невозможностью трудоустройства, так как в колонии для него работы нет. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об УДО", - говорится в сообщении.

Как сообщали ТАСС ранее в Генеральной прокуратуре РФ, экс-главу строительной компании "Сибрегионстрой" Юрия Белорыбца экстрадировали из Германии в Россию в октябре 2018 года. В феврале 2023 года Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил его к 6,5 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве железнодорожной инфраструктуры промышленно-логистического парка Новосибирской области. Ущерб областному бюджету составил свыше 152,8 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, денежные средства были похищены в период с июля 2008 года по сентябрь 2012 года путем завышения объемов выполненных работ и снижения себестоимости расходных материалов для строительства железнодорожных путей.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области является крупнейшим индустриальным парком Сибири. Его площадь составляет более 1 тыс. га. Резиденты парка и пользователи инфраструктуры уже вложили в свои проекты более 50 млрд рублей. В общей сложности на предприятиях, работающих в ПЛП, создано 6 тыс. рабочих мест.