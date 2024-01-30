В Москве два школьника подрались из-за спора о Николае II

Один из учеников получил перелом носа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Два школьника подрались после уроков в Москве из-за разгоревшегося спора о Николае II. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне после уроков двое школьников по дороге домой подрались из-за спора о правлении Николая II. Один из них негативно отозвался об императоре, второй школьник был не согласен с ним, в результате этого спора произошла драка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из учеников получил перелом носа, ему оказана медицинская помощь. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.