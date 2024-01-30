Суд ужесточил приговор экс-министру Ингушетии за превышение полномочий

Ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы

МАГАС, 30 января. /ТАСС/. Суд заменил условный срок реальным сроком лишения свободы экс-министру образования Ингушетии за превышение полномочий при оснащении "Кванториума". Приговор ужесточен после обжалования, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Республики Ингушетия.

"Ранее Магасский районный суд Республики Ингушетия назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в вышестоящую инстанцию. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора, изменив приговор. Осужденному назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

60-летний экс-министр образования и науки региона признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Мужчина взят под стражу в зале судебного заседания, приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в 2018 году, занимая должность министра, мужчина заключил с частной компанией госконтракты на поставку оборудования в "Кванториум" в Магасе. Сумма контракта составила около 37 млн рублей. Чиновник подписал документы на оплату, хотя фактически оборудование в технопарк поставлено не было.