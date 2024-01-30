В Оренбургской области возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

В аварии также пострадали четыре человека

ТАСС, 30 января. Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым ДТП, в результате которого погибли пять человек в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. <…> Производится осмотр места ДТП, другие следственные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего", - сообщили в управлении. Статья подразумевает нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

ДТП случилось на трассе Казань - Оренбург - Акбулак. По информации следствия, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной, с которой далее столкнулся автомобиль дорожной службы.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС по региону, в ДТП участвовали четыре машины, включая грузовик. В результате погибли пять человек, в том числе двое детей, еще четверо пострадали.