Полиция задержала двух подростков по делу о диверсии на железной дороге в Москве

Они подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями "Марк" и "Новодачная" за денежное вознаграждение

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Силовики задержали двух 17-летних подростков, которые за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф между железнодорожными станциями "Марк" и "Новодачная". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сообщение о том, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф между станциями "Марк" и "Новодачная" поступило в линейный отдел МВД России на станции "Москва - Савеловская". Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские в ходе осмотра поврежденного устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала, которой, предположительно, злоумышленники воспользовались для совершения поджога", - сказали в пресс-службе.

По факту возбуждено уголовное дело. "В результате оперативно-разыскных мероприятий установили личности двух подозреваемых и задержали их по местам жительства в подмосковном Долгопрудном. Ими оказались 17-летние подростки", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России, не позднее 20 января неизвестный, который активно поддерживает ВСУ, в целях дестабилизации социально-политической обстановки в России организовал проведение диверсии по разрушению и повреждению объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры. "Реализуя преступный умысел, лицо в ходе переписки в одном из мессенджеров с незнакомым несовершеннолетним 2006 г. р. убедило его за денежное вознаграждение в размере $150 совершить преступление, предоставив инструкции о проведении диверсионных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

В СК отметили, что подросток для совершения привлек своего знакомого сверстника, с которым они совершили поджог релейного шкафа. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы.