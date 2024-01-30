Жителя Херсонской области обвиняют по делу о шпионаже в пользу Украины

По версии следствия, молодой человек добровольно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе

ГЕНИЧЕСК, 30 января. /ТАСС/. Прокуратура Херсонской области направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в шпионаже в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. <...> По версии следствия, в январе 2023 года молодой человек, имевший гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджеров. В апреле 2023 года мужчина принял российское гражданство", - говорится в сообщении.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ. Дело возбуждено по ст. 276 УК РФ (шпионаж), его рассмотрит Херсонский областной суд.