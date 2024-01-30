Болгарская прокуратура снова выдала ордер на арест подозреваемых в терроризме россиян

По данным СГП, расследование в отношении россиян начали в апреле 2021 года в связи с четырьмя взрывами, совершенными в период с 2011 по 2020 год на складах боеприпасов, находящихся на территории страны

СОФИЯ, 30 января. /ТАСС/. Софийская городская прокуратура (СГП) на основании решения суда выдала повторный европейский ордер на арест шести россиян, которых подозревают в терроризме.

В сообщении СГП отмечается, что расследование в отношении россиян было начато в апреле 2021 года в связи с четырьмя взрывами, совершенными в период с 2011 по 2020 год на складах боеприпасов, находящихся на территории страны. "В ходе расследования было установлено, что Болгарию посещали шесть российских граждан, которые использовали фальшивые документы, занимаясь подрывом продукции компании, производящей оружие. В связи с чем в 2021 году они были привлечены в качестве обвиняемых в терроризме", - отмечает прокуратура. Также утверждается, что "в отношении обвиняемых собрано множество доказательств", на основании которых суд разрешил выдачу повторного европейского ордера на их арест. Ранее действовавший ордер в декабре 2023 года был отозван прокуратурой, так как был выдан без решения суда.