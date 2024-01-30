В Татарстане в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали 10 человек

Из них семерых госпитализировали

КАЗАНЬ, 30 января. /ТАСС/. В результате столкновения вахтового автобуса и грузовика на трассе Казань - Ульяновск пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на трассе Казань - Ульяновск пострадало 10 человек. На место оперативно прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Троим пациентам помощь оказали на месте. Семь человек в состоянии средней тяжести были эвакуированы в Городскую клиническую больницу №7 Казани. Трое из них были госпитализированы в отделение травматологии, оперативное вмешательство не потребовалось. Четыре пациента осмотрены специалистами, отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства, отметив, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что 30 января на 24-м километре автодороги Казань - Ульяновск водитель вахтового автобуса ПАЗ, в салоне которого находилось 10 пассажиров, по предварительным данным, совершил наезд на стоячий грузовой автомобиль Mercedes.