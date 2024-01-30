На Украине дали два года тюрьмы настоятелю храма канонической УПЦ в Винницкой области

По данным СБУ, священнослужитель "распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих различных конфессий"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Настоятель одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области получил два года тюрьмы за "информационно-подрывную деятельность" в пользу России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

21 ноября 2023 года СБУ информировала о задержании настоятеля, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По материалам СБУ тюремный срок получил настоятель храма УПЦ. <...> Инициированные Службой безопасности Украины экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. <...> С учетом полного сотрудничества со следствием ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Имя настоятеля храма не раскрывается

Утверждается, что священнослужитель регулярно "распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих различных конфессий", называл конфликт России и Украины "гражданской войной", а также "восхвалял" погибших первого главу ДНР Александра Захарченко, Гиви (командир батальона "Сомали" Михаил Толстых) и Моторолу (командир ополченцев Арсен Павлов).

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе предпринимают действия для перехода ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны.

19 октября 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.