В Перми вынесли приговор бизнесменам за продажу больницам фальсифицированного кислорода

Их приговорили к четырем и трем годам соответственно

ПЕРМЬ, 30 января. /ТАСС/. Двух пермских бизнесменов, продававших во время пандемии коронавируса фальсиифицированный кислород в больницы Прикамья, приговорили к четырем и трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

"Ранее Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Перми. В мае 2023 года они были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и приговорены к условным срокам лишения свободы. Не согласившись с решением суда в связи с мягкостью назначенного наказания, прокуратура обжаловала приговор в суде апелляционной инстанции. <…> Принимая во внимание доводы государственного обвинения приговор был изменен. Свердловский районный суд Перми назначил одному подсудимому четыре года лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн рублей, другому - три года лишения свободы со штрафом в размере 1,1 млн рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

По информаиции ведомства, с июля по октябрь 2021 года мужчины, используя неблагоприятно складывающуюся эпидемиологическую обстановку, поставляли в медицинские учреждения Перми и Пермского края фальсифицированные лекарственные средства. Зная, что больницы региона нуждаются в поставках жидкого медицинского кислорода для больных пациентов, они закупили технический аналог лекарственного средства, который реализовывали под видом сертифицированного препарата. Общая сумма средств, вырученных от продажи фальсификата, составила более 3,7 млн рублей.

Как пояснили в прокуратуре Прикамья, ущерб подсудимые возместили в полном объеме. По сообщениям местных СМИ, один из подсудимых был взят под стражу в зале суда, второй на оглашение приговора не явился и объявлен в розыск.