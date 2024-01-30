Суд в Москве оштрафовал на 2 млн рублей онлайн-кинотеатр Wink за пропаганду ЛГБТ

Суть претензий к организации в суде не уточнили

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал ООО "Рестрим медиа" (правообладатель видеосервиса Wink) на 2 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ООО "Рестрим медиа" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних в интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Суть претензий к организации в суде не уточнили.