В Татарстане возбудили дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

В аварии пострадали 10 человек

КАЗАНЬ, 30 января. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика на трассе Казань - Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"Утром 30 января 2024 года на трассе Казань-Ульяновск в Верхнеуслонском районе в результате столкновения вахтового автобуса ПАЗ с грузовым автомобилем пострадали несколько человек, которые доставлены в медицинское учреждение. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 11 рабочих, столкнулся со стоявшим у обочины грузовиком. В Госавтоинспекции Татарстана сообщалось о 10 пассажирах.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, в результате аварии пострадали 10 человек. Троим пациентам помощь оказали на месте. Семь человек в состоянии средней тяжести были эвакуированы в городскую клиническую больницу №7 Казани. Трое из них были госпитализированы в отделение травматологии, оперативное вмешательство не потребовалось. Четыре пациента осмотрены специалистами, отпущены на амбулаторное лечение.