В Поморье изъяли более 1,5 тонны незаконно реализуемой рыбы

Общая стоимость рыбы оценивается в более 1,3 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. /ТАСС/. Более 1,5 тонны незаконно реализуемой рыбы изъято в Северодвинске Архангельской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Без маркировки продавали лосося атлантического, кумжу, горбушу, камбалу, корюшку и навагу.

"При перегрузке в автомобильный прицеп очередной партии рыбы в районе острова Ягры обвиняемые задержаны. В используемых ими гаражных боксах, а также в квартире одного из них, обнаружена ранее доставленная рыба. Всего изъято свыше 1,5 тонны рыбы общей стоимостью более 1,3 млн рублей", - указано в сообщении.

Два жителя Северодвинска обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в 2021-2023 годах обвиняемые приобретали на побережье Белого моря, в том числе на территории Мурманской области, разную рыбу и перевозили ее в Северодвинск. Выловленная рыба без какой-либо маркировки сбывалась в Северодвинске через знакомых и торговые точки.