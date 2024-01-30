В Иркутской области начали проверку по факту нападения на женщину и ее собаку

По информации ГУ МВД по региону, в нападении участвовали ее соседи

ИРКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Проверка по факту нападения группы лиц на женщину и ее собаку породы питбультерьер началась в Братске Иркутской области. Об этом сообщило региональное СУ СКР.

"В средствах массовой информации появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как несколько человек с различными предметами в руках причиняют телесные повреждения женщине и избивают ее собаку. По данному факту следственным отделом по городу Братск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают очевидцев, проводят опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По этому факту также ведет проверку полиция. По информации ГУ МВД по Иркутской области, конфликт произошел в районе Осиновка между 35-летней хозяйкой собаки бойцовской породы и ее соседями. В октябре 2023 года пес покусал 63-летнюю женщину, было возбуждено уголовное дело в отношении владелицы животного по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а 27 января 2024 года он же напал на дочь потерпевшей.

Проверку начала и областная прокуратура. Она при наличии оснований готова предпринять меры прокурорского реагирования.