Сотрудников ростовской больницы ГУФСИН осудили за издевательства

Анастасии Поздняковой и Александре Ляхе дали сроки от 5 до 7,5 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил замначальника ростовской больницы ГУФСИН, а также начальницу психиатрического отделения подведомственной медсанчасти и ее подчиненную к срокам от 5 до 7,5 года колонии по делу об издевательствах над заключенными пациентами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Согласно материалам уголовного дела, Лях А. А., занимающий должность заместителя начальника больницы ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН РФ по Ростовской области, организовал совершение начальником психиатрического отделения филиала ОТБ ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России Поздняковой Д. П. преступления - превышения должностных полномочий, и руководил его совершением. <…> Постановлен приговор в отношении Ляха Александра Александровича с назначением наказания в виде семи и лет шести месяцев лишения свободы <…> Поздняковой Дарьи Павловны с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы <…> Поторочиной Анастасии Юрьевны с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение 2020 года начальница психиатрического отделения по указанию Ляха применяла к пациентам меры физического воздействия. Чтобы скрыть нарушения, она привлекла врача-психиатра отделения Поторочину для внесения в медицинские карты пациентов недостоверных сведений.