В Нигерии боевики похитили школьников и преподавателей

В связи с этим 48 организаций и движений Нигерии призвали федеральные власти ввести в стране чрезвычайное положение

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Вооруженная группа неизвестных похитила шесть школьников и трех учителей на юго-западе Нигерии. Об этом сообщили власти штата Экити.

"Боевики захватили учеников и преподавателей, когда они на автобусе вернулись в школу из поездки", - приводит их слова агентство Reuters. Сообщается, что службы безопасности вышли на след похитителей.

Между тем 48 организаций и движений Нигерии призвали федеральные власти ввести в стране чрезвычайное положение в связи с создавшейся ситуацией в области безопасности и большим количеством похищений и убийств мирных жителей.