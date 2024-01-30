В Москве заочно арестовали начальника следственного отдела СБУ

Андрея Просняка обвиняют в попытке незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБ Украины (СБУ) Андрея Просняка за попытку незаконно привлечь к уголовной ответственности журналиста информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Просняк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Причиной уголовного преследования стала попытка незаконного привлечения к уголовной ответственности журналиста Вышинского", - сказали в суде, добавив, что обвиняемый объявлен в розыск.

О возбуждении дела в отношении Просняка ранее заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, причастность начальника следственного отдела СБУ к этому деянию выразилась в том, что он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство "Россия сегодня". По мнению СК России, эти материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины. Также по этому делу проходят сотрудники Генеральной прокуратуры Украины.

По мнению следствия, попытка привлечь Вышинского к уголовной ответственности была предпринята в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию.