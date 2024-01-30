Экс-гендиректору "Зимней вишни" Вишневскому смягчили наказание на принудительные работы

Адвокат осужденного Вадим Трифонов заявил, что штраф в размере 70 млн рублей оплачен

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Бывший совладелец и гендиректор ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Вячеслав Вишневский, которого приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 70 млн рублей по уголовному делу о даче взятки после пожара в торговом центре, переведен на принудительные работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Томской области, где Вишневский отбывает наказание.

В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 млн рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТРЦ "Зимняя вишня" с нарушениями при реконструкции. После апелляции штраф был увеличен до 70 млн рублей. Наказание Вишневский отбывал в ИК-4 в Томске.

"По решению суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена гражданину [Вишневскому] более мягким видом наказания в виде принудительных работ. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах и в соответствии с законодательством имеют право на участие в спортивно-массовых мероприятиях", - сообщили в УФСИН.

Адвокат осужденного Вадим Трифонов в разговоре с ТАСС не смог подтвердить текущий статус его подзащитного, отметив, что в октябре 2023 года Вишневский находился в колонии. При этом Трифонов заявил, что штраф в размере 70 млн рублей был выплачен в полном объеме.

Уголовное дело Вишневского рассматривалось в суде с ноября 2020 года, после того как его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Его обвиняли в даче 7 млн рублей взятки Комковой. Это позволило Вишневскому реконструировать ТРЦ без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта без установки автоматических систем пожаротушения. Изначально Вишневский настаивал на том, что деньги предназначались на официальное оформление документов на ввод торгово-развлекательного комплекса. Позднее он изменил показания и признал вину.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. На данный момент четверо осужденных освобождены от наказания по различным причинам. Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, приговоренная к 13 годам колонии, в ноябре 2023 года была освобождена от наказания в виде лишения свободы из-за ухудшения здоровья. Пожарный Андрей Бурсин выпущен на свободу из-за отбытия основного наказания. Инженер компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Александр Никитин и пожарный Сергей Генин были освобождены от наказания во время рассмотрения апелляционной жалобы.