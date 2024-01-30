Число потерпевших по делу бизнес-тренера Шабутдинова достигло 50

По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. МВД предъявило бизнес-тренеру и блогеру Аязу Шабутдинову новое обвинение, после того как число потерпевших в его уголовном деле достигло 50. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

"Сегодня следователь предъявил новое обвинение Аязу, ему вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение, и число потерпевших вырастет", - сказал он.

Ранее сообщалось о 40 эпизодах мошенничества, к которому МВД считает причастным Шабутдинова. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признает. Блогер содержится под стражей. Срок ареста продлен до 16 февраля.

По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.