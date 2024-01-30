В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели семьи с ребенком при пожаре

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или аварийной работы электрооборудования

ТАСС, 30 января. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семьи с ребенком в результате пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар произошел 28 января в частном доме в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области. В результате которого погибли муж с женой и их ребенок. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийная работа электрооборудования. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления точных причин смерти людей и возникновения пожара.