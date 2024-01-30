Газопровод и линия электроснабжения повреждены при атаке дронов под Белгородом

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 30 января. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе села Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области, повреждены газопровод и линия электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сразу два населенный пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом поврежден "Камаз" и линия газоснабжения", - проинформировал глава региона.

Также в селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц. "Оперативные и аварийные службы работают на местах", - отметил губернатор.