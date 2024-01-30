В центре Москвы потушили пожар в административном здании МЧС

Площадь возгорания составила 10 кв. м

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар в здании на улице Гиляровского потушен. Площадь возгорания составила 10 кв. м", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что спасены два человека.

Очаг пожара находился на втором этаже, горели стройматериалы. Здание находится на реконструкции. Ранее офис в нем снимал городской комитет КПРФ, в настоящее время он находится в ведении ГУ МЧС РФ по Москве.

В новость внесены изменения (16:42) - добавлена информация о ликвидации пожара.