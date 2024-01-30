В Тульской области трех организаторов нарколаборатории приговорили на сроки до 15,5 года

У них изъяли почти 150 кг запрещенных веществ

ТУЛА, 30 января. /ТАСС/. Суд в Тульской области признал виновными в незаконном производстве наркотиков двух иностранцев и одного гражданина РФ, у которых изъяли почти 150 кг запрещенных веществ. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима на сроки от 13 лет и 3 месяцев до 15 лет и 6 месяцев, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Государственный обвинитель прокуратуры области поддержал обвинение по уголовному делу в отношении двоих иностранных граждан в возрасте 38 и 46 лет и 46-летнего жителя Тульской области. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 13 лет 3 месяцев до 15 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Так же суд конфисковал жилой дом, земельный участок и мобильный телефон, которые они использовали для совершения преступления.

Установлено, что в период с 1 июня по 18 декабря 2022 года трое мужчин приобрели жилой дом в селе Нижнее Петрово Тульской области. Они оборудовали там лабораторию и начали производство синтетического наркотика, но сбыть запрещенные средства не смогли, поскольку их деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. "Из незаконного оборота изъято свыше 146,6 кг наркотических средств", - отметили в пресс-службе, добавив, что ранее информация о деле не разглашалась в интересах следствия.