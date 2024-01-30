Под Калининградом из-за возгорания на промпредприятии эвакуировали более 300 человек

По данным МЧС, на втором технологическом уровне здания загорелись продукты производства, никто не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Бойцы МЧС России ликвидируют возгорание на промышленном предприятии "Содружество-соя" под Калининградом, с производства эвакуировали более 300 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка чрезвычайного ведомства.

"Сегодня в 11:28 (12:28 мск) от оператора системы "112" поступило сообщение о том, что в поселке Ижевское Светловского городского округа на предприятии "Содружество-соя" в прессовом цехе произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Оперативно прибывшие сотрудники МЧС России установили, что на втором технологическом уровне здания загорелись продукты производства. Благодаря высокопрофессиональным действиям пожарных удалось избежать угрозы распространения огня и разлива масла, отметили в пресс-службе.

С предприятия эвакуировали 324 человека, пострадавших нет, уточнили в региональном главке МЧС России.

В 13:56 (14:56 мск) пожар локализовали на площади 20 кв. м, а в 15:55 мск ликвидировали открытое горение. "Продолжается проливка места горения до полной ликвидации возгорания", - сказали в ведомстве.

В ликвидации возгорания задействовали 48 человек личного состава и 18 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.