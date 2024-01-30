В Луганске в результате пожара в частном доме пострадали четыре ребенка

Их жизни ничего не угрожает, сообщили в правительстве региона

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Четверо детей госпитализированы в результате ночного пожара в частном доме в Луганске. Их жизни ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Четверо малолетних детей госпитализированы после ночного пожара <...>. Все дети госпитализированы в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Пятилетний мальчик проходит лечение в республиканской детской клинической больнице, еще трое детей получают медицинскую помощь в третьей городской больнице", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.

Также министр добавила, что у всех пострадавших детей диагностировано отравление продуктами горения.