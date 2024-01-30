Блогера Миннегалееву объявили в розыск по уголовной статье

По данным правоохранительных органов, речь идет о мошенничестве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Миннегалеева Илюса Фанисовна. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Миннегалееву могут разыскивать по возбужденному в отношении нее делу о мошенничестве. При этом подробности дела собеседник агентства не уточнил.

Как пишет газета "КоммерсантЪ-Казань", Миннегалееву обвинили в обмане покупателей дешевых туров в Дубай. Отмечается, что она с мужем перестала выходить на связь сразу после получения денег.