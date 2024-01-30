Суд 2 февраля проведет беседу по иску к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Ожидается, на этой беседе определится дата рассмотрения иска по существу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы назначил на 2 февраля беседу по иску на $1 млрд к МТС за организованную блогером Анастасией Ивлеевой скандальную вечеринку в декабре 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По иску Трещева А. С. к ПАО "Мобильные телесистемы" назначена беседа на 2 февраля", - сказали в суде. Беседа - это подготовка гражданских дел к судебному разбирательству, цель которой - обеспечить своевременное и правильное разрешения спора. Как ожидается, на ней определится дата рассмотрения иска по существу.

Истец требует взыскать компенсацию морального вреда в размере $1 млрд и перечислить ее в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Скандальное мероприятие 21 декабря в ночном клубе "Мутабор" представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей Ивлеевой было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и "Золотое яблоко". Гостями "голой вечеринки" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.